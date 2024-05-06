На березі річки Тиса знову виявили тіло потопельника. Про це 6 травня повідомила Держприкордонслужба України.

Про виявлення тіла людини на березі Тиси, зі свого боку кордону, військовослужбовців відділу прикордонної служби "Тячів" повідомили румунські колеги.

"Загиблим є чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника", - повідомили прикордонники.

Не один, а цілих 6(!) потопельників виявили сьогодні (6 травня - ред.) в річці Тиса. Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

"За інформацією від моїх джерел, 4 тіла було виявлено на українській стороні, 2 тіла на румунській стороні. Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці,на це вказує стан у якому вони знаходяться. Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років!!!", - пише Глагола.

Відомо, що одне тіло знайшли поблизу населеного пункту Сокирниця, одне поблизу Тячева, а одне неподалік Буштина.

Від початку 2024 року на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, по обидва боки річкової ділянки кордону, виявлено тіла семи чоловіків, які намагались незаконно подолати Тису.

За офіційними даними Держприкордонслужби України, від початку повномасштабного російського вторгнення у Тисі знайшли тіла 25-ти потопельників чоловічої статі.