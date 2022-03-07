В районе Попасной Луганской области ВСУ уничтожили российский истребитель Су-30. В сети появилось видео уничтожения вражеского самолета.

Су-30 - советский/российский двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, поколения 4+. Предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам.

Стоимость одного самолета для ВВС России - $50 млн.

Напомним, что по данным ВСУ на утро 7 марта, украинские военные сбили уже 88 российских самолетов и вертолетов.