Как ужиться с большим количеством людей в одном доме во время войны (советы) [ Редактировать ]
Психолог Ирина Тычина рассказала, как ужиться с большим количеством людей в одном доме во время войны Соответствующие советы размещены в Telegram-канале "Психологическая поддержка".
При этом она перечислила пять важных правил, которые делают жизнь комфортной в доме-рукавичке:
1. Забота. Старайтесь облегчить жизнь других людей. Забота о других, мысли о других – о детях, пожилых людей, слабых – убирают излишнюю тревогу, раздражение, делают нас более организованными и эффективными. Когда каждый пытается сделать что-то для тех, кто рядом, – это делает невозможным конфликты и недоразумения.
2. Режим жизни. Старайтесь разработать режим, который бы устраивал каждого. Хорошо, когда все живут по общему согласованному расписанию в унисон друг с другом.
3. Личное пространство. Важно, чтобы каждый жилец имел свое собственное, хоть и небольшое, личное пространство: отдельную комнату, отдельную кровать, отдельный уголок. Это место, где при необходимости можно побыть на условном одиночестве, когда есть ощущение "не слышу, не вижу, не разговариваю". В этот момент человека надо оставить в покое.
4. Делать то, что умеешь лучше всего. Когда каждый предлагает сожителям свои услуги, умения и способности, делает то, в чем он лучший. Кто-то готовит кушать, кто-то делает необходимые закупки, кто-то убирает, кто-то ухаживает и развлекает детей.
5. Прощаем друг другу недостатки. Все мы несовершенны, у каждого есть недостатки. Прощаем их, смотрим на них сквозь пальцы, не замечаем, не критикуем. Не слышим и не видим слабостей и отрицательных черт. Зато замечаем все хорошее, что есть у людей рядом, подчеркиваем это хорошее и хвалим друг друга.
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