Запрет импорта энергоносителей из России: в США проголосовали за законопроект [ Редактировать ]
Палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект о запрете импорта энергоносителей из России.
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