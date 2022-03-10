В четверг, 10 марта, украинские войска продолжают сдерживать наступление российской армии в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Об этом сообщается в Генштабе ВСУ.

Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Продолжается круговая оборона города Мариуполя.

Кроме того, наши бойцы защищают Харьков и Ахтырку. Также продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

В Северской области, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова, и принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.