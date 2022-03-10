"В Мариуполе продолжается круговая оборона" - Генштаб [ Редактировать ]
В четверг, 10 марта, украинские войска продолжают сдерживать наступление российской армии в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Об этом сообщается в Генштабе ВСУ.
Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Продолжается круговая оборона города Мариуполя.
Кроме того, наши бойцы защищают Харьков и Ахтырку. Также продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.
В Северской области, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова, и принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.
по теме
Защитники Мариуполя продолжают держать оборону. Украинские морпехи 9 марта уничтожили 4 танка и 1 БМП
В среду, 9 марта, в сети показали кадры того, как выглядит Мариуполь сейчас
Во вторник, 8 марта, на город Мариуполь был совершен вражеский авианалет
В воскресенье, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины
В ночь с 9 на 10 марта в результате очередного обстрела села Слобожанское Изюмского района погибли четыре человека