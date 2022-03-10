Россияне пытались форсировать реку Ирпень - Генштаб ВСУ [ Редактировать ]
Российские оккупационные силы в четверг, 10 марта, пытались форсировать реку Ирпень, но попытка провалилась.
Как сообщает Генштаб ВСУ в Facebook, это произошло в районе населенного пункта Мощун.
"Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт освобожден", - говорится в сообщении.
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 10 марта в нашей стране уже уничтожено более 12 тысяч оккупантов и много техники противника.
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