В місті Дніпро сталося три авіаудари [ Редактировать ]
В п’ятницю, 11 березня, близько 06:10 у Новокодатському районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку та влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням.
Попередньо 1 особа загинула.
Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки.
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