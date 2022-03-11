В Сумской области "зеленых коридоров" нет - губернатор [ Редактировать ]
В пятницу, 11 марта, губернатор Сумской области сделал заявление о "зеленых коридорах".
В Сумской области сегодня "зеленых коридоров" нет.
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