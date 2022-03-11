YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу [ Редактировать ]
YouTube / Фото: Pixabay
YouTube заблокує канали російських пропагандистських державних медіа по всьому світові.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу.
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