Інструкцію про те, як розібрати та обслужити зброю у польових та воєнних умовах, опублікував головний редактор журналу "ІБІС Зброя та Полювання" Панас Олійник.

Для чого необхідно чистити зброю?

Для її надійної роботи.

Для влучного бою.

Для захисту від корозії (іржі).

Перш за все безпека. До того, як братися до справи - РОЗРЯДІТЬ зброю! І переконайтесь, що вона не становить небезпеки для вас та оточуючих. НЕ ПАЛІТЬ під час чистки, і не користуйтесь відкритим вогнем!

Тепер процедури. Тримайте ствол та - важливо! - патронник вашої зброї сухими та чистими. Якщо стріляли - обов'язково знайдіть можливість видалити зі ствола та патроннику нагар та їдкий конденсат. Не забувайте при цьому знімати та просушувати глушник!

Якщо навіть не стріляли, регулярно протирайте ствол та патронник хоча б промасленою протяжкою, щоб винести звідти пилюку, вологу, пісок - усе, що так чи інакше заноситься усередину. Усе це при пострілі псує ствол! А брудний патронник утруднює викид гільзи та призводить до ненадійної перезарядки.

Елементарну протяжку можна зробити і самому, якщо немає фабричної. З тонкої мотузки чи рибацької жилки робиться петля, куди вкладається шматок ганчірки або навіть паперові серветки/рушники чи туалетний папір. Усе це протягується через ствол від патронника до дульного зрізу необхідну кількість разів. Якщо є шомпол, тоді ще простіше. Контролюйте чистоту ствола та патронника візуально, на світло, але зазирайте до них з безпечного боку!!!

Високоточникам. Навіть якщо нічим видалити мідь зі ствола - нічого страшного не станеться. Буде нагода - вичистите, як годиться. А так, чистіть перш за все нагар. Він може завдати вам значно більше проблем, ніж мідь у стволі.

Механіка. Особливо актуально для самозарядної та автоматичної зброї. Друзі, ваша зброя є механізмом, у якому чимало рухомих деталей та діючих на них сил. Згадуйте фізику - головним ворогом для механіки є сила тертя! Наша задача - максимально знизити втрати енергії на тертя у вашій системі, і чим нижчим буде тертя між деталями зброї, тим надійніше і легше вона працюватиме!

Що підвищує силу тертя ковзання? Бруд. Нагар, кіптява, пісок, пил. Усе це абразивні частинки, які опираються ковзанню деталей. Саме тому усе це потрібно регулярно видаляти із механізмів вашої зброї. Відчуваєте, що важче відкривається затвор чи працює спуск - отже, десь зросло тертя. Необхідно чистити!

Що знижує силу тертя? Мастило! Мастило, масло, змазка, олива - це найкращий друг будь-якого сталевого механізму. Але важливо застосовувати його помірно. Видалили бруд, нанесли шар мастила, а тоді зайве витерли ганчіркою. Все!

Тонкий шар мастила завжди має залишатись на деталях. Але треба розуміти, що при активному носінні зброї на нього знову почнуть сідати абразивні частки - піл та пісок. Через якийсь час мастило втратить свої якості. Саме тому доводиться регулярно видаляти старе, забруднене мастило, і поновлювати змащення деталей чистим та свіжим.

В окремих регіонах, зокрема, пустельно-степових, де вологість дуже низька, а пилова обстановка дуже несприятлива - користуються сухим мастилом із дисульфіду молібдену. Але майте на увазі, що воно не захистить від іржі!!!

І взагалі, воно значно менш ефективне, ніж мастило традиційне. Взимку в Україні - це точно не варіант.

Нагадаю, що мастило також не повинно витікати та капати зі зброї! Така кількість явно зайва. Видаляйте зайве заздалегідь. Але зауважте, що при нагріві зброї під час стрільби мастило дуже швидко випаровується і щезає з гарячих деталей та поверхонь. Тому усе, що гріється при стрільбі, необхідно захищати, чистити та обслуговувати у першу ж чергу!

Де взяти мастило? Та будь-де. Безумовно, добре мати збройове, але це зовсім не догма в умовах війни. Моторне і трансмісійне мастило також можна використовувати, за потреби. Як крайній варіант: витягнути щуп рівня масла у двигуні автівки, протерти його ганчіркою - і ось ви вже маєте промаслену ганчірку! Нею і почистимо.

Крім моторних олив, є ще чимало автомобільної хімії, яка може застосовуватись для обслуговування зброї. Приміром, очисники контактів/карбюратора дуже добре видаляють нагар та старе мастило. А перетворювачі іржі можуть врятувати від поширення корозії. Навіть така банальна штука, як WD-40, і та може бути застосована для чистки та обмеженого змащення зброї. Що вже згадувати про такий чудовий розчинник, як бензин (у крайньому випадку, бо надзвичайно пожежонебезпечне).

Та що там казати! Інколи навіть звичайне сало - це вже замінник мастила, коли більше немає взагалі нічого!!!

Майте на увазі, що нині надворі морозно. А отже, мастило не повинно загусати і підвищувати опір руху механізмів вашої зброї. Перевіряйте цей момент, тримаючи банку мастила на вулиці і контролюючи, як воно себе поводить за низької температури. Із салом у цьому плані все кепсько, то ж не сприймате пораду про нього зовсім буквально.

З іншого боку, рідкі мастила, такі як Kroil або WD-40 - вони дуже нетривкі, і через свою високу текучість вони надзвичайно швидко стікають або випаровуються. Ними гарно чистити, але надовго вони не захистять. Більш густі, консистенті види мастильних матеріалів тримаються довше, і захищають зброю краще - але тільки у тому випадку, якщо вони не загусають на морозі.

До речі, про морози. Зараз усі ходять зі зброєю і не розлучаються із нею ні на вулиці, ці в авто, ні вдома. Це значить, що при переході з холоду у тепло на сталевих частинах зброї одразу ж виступає конденсат - вода. Саме вона часто є причиною корозії, і якщо ви не будете захищати сталь мастилом, рано чи пізно помітите, як вона рудішає. Для захисту від корозії дуже бажано наносити на зброю антикор, збройовий або автомобільний. Особливо якщо плануєте перемотувати зброю маскувальними засобами, скочем чи камуфляжними бинтами - під вологою тканиною незахищена сталь рудішає майже миттєво! До речі - якщо занесли зброю у тепло і вона "відпотіла" - дайте їй обсохнути. Не йдіть одразу ж знову на мороз із мокрою зброєю!

І останнє. Обслуживши власну зброю, не забудьте обслужити власне тіло. Шановні друзі, я розумію, зараз не до комфорту, та все ж, надзвичайно важливо підтримувати елементарну гігієну тіла!

Давайте відпочинок ногам, міняйте шкарпетки та спіднє. Протирайте пахви і інші чутливі ділянки тіла вологими серветками. За будь-якої можливості мийтеся або обтирайтесь, нехай навіть і холодною водою.

Нарешті, не нехтуйте їжею та сном!!! Голодна, виснажена людина, що майже не спить - не боєць, і її боєздатність радше негативна. Харчуйтесь добре, і спіть хоча б уривками, але не менше 6 годин на добу!!! Тоді матимете вдосталь сил, бадьорий стан і добрий настрій. А це також наша зброя!

Тримаймо стрій. Разом - до перемоги!