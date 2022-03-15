Один из лучших летчиков-истребителей в мире, полковник Александр Оксанченко, погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Об этом сообщила в Facebook военная Лана Борисова.

Полковник Александр Оксанченко, отныне Герой Украины посмертно, погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Жаль, что Героя Украины он не получил при жизни, ведь он был достоин этого.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении полковника Оксанченко посмертно званием Героя Украины. В его честь создали видеоролик.