Погиб один из лучших летчиков-истребителей в мире Александр Оксанченко (видео) [ Редактировать ]
Один из лучших летчиков-истребителей в мире, полковник Александр Оксанченко, погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Об этом сообщила в Facebook военная Лана Борисова.
Полковник Александр Оксанченко, отныне Герой Украины посмертно, погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Жаль, что Героя Украины он не получил при жизни, ведь он был достоин этого.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении полковника Оксанченко посмертно званием Героя Украины. В его честь создали видеоролик.
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