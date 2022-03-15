Певица Тина Кароль, которая после начала войны выехала из Украины в Польшу, дала интервью каналу Настоящее время (русскоязычный телеканал с редакцией в Праге).



"Мы в безопасности, относительной. Душа и сердце - не в безопасности. Даже наша психика не в безопасности. Я узнала о войне, будучи в монастыре. Я молилась в женском монастыре под Афоном. Потом вернулась в Украину, в затем выехала, когда возле моего дома прогремел взрыв. Сейчас нахожусь в Варшаве. Кроме физической войны, у нас еще идет информационная война, за умы и головы. Нам приходится доказывать, что мы ни на кого не нападали, что мы люди мирные. Не надо нас защищать от нас. Мы люди свободные и нам не нужны разрушения", - говорит Кароль.



Для борьбы с информационной войной против Украины Кароль вместе с единомышленниками создала в Варшаве Международный центр информационного сопротивления.

"Сегодня я стала бездомной и можно сказать, непригодной, как певица, сейчас я – общественный деятель, который пытается донести правду", – объяснет Кароль.



"Хочу сказать всем россиянам: Россия – не он, и он – не Россия. Богатая страна превратилась в изгоя. Бомба в центре Харькова – эта рана никогда не заживет. Мои родители сейчас в Украине, бежали из Киева. Как когда-то бежала моя бабушка от нацистов. Стрелять в Бабий Яр вновь – это двойное убийство. Это новый фашизм. Россияне не бойтесь, вас больше, чем милиционеров. Мы будем держать свою страну в своих руках. И все равно победа за нами", – добавила певица.

Ранее Тина Кароль жестко ответила украинским артистам, которые выступали в России до войны.