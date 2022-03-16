Ювелир из Нидерландов изготовила серьги-аллигаторы из 18-каратного золота в поддержку Украины [ Редактировать ]
Скульптор и дизайнер украшений Биби ван дер Вельден создала серьги в виде аллигаторов в поддержку Украины.
Средства по продажам будут переданы фонду UNICEF, который направит их на поддержку украинских детей и детей-беженцев.
Массивные серьги изготовлены из 18-каратного золота и окрашены в цвета украинского флага, пишет Artnet.
"Аллигатор для меня – символ настойчивости. Это бесстрашное доисторическое животное демонстрирует свою приспособленность и волю к жизни. Топаз ассоциируется с сочувствием и наведением мостов между людьми, а лимон укрепляет выносливость", – отметила скульпторка.
Стоят эти ювелирные украшения в 5240 евро (168 тысяч гривен). Всю полученную сумму по продаже Биби ван дер Вельден обещает направить в поддержку украинских детей и детей беженцев, вынужденных покинуть свои дома.
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