Путин будет привлечен к ответственности за преступления против Мариуполя - посольство США [ Редактировать ]
Президент россии владимир путин будет привлечен к ответственности за умышленные нападения на мирных жителей Мариуполя. Об этом заявило посольство Соединенных Штатов в Украине в Twitter.
"Путин будет привлечен к ответственности за его умышленные нападения на мирных жителей Мариуполя, особенно на эвакуировавшихся вчера, а также на театр, где находились в укрытии более 1200 женщин и детей", - подчеркнули в американском диппредставительстве.
Как сообщалось, по данным Мариупольского горсовета, российский агрессор разрушил 80% жилищного фонда, из них почти 30% не подлежит восстановлению.
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