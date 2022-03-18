Президент россии владимир путин будет привлечен к ответственности за умышленные нападения на мирных жителей Мариуполя. Об этом заявило посольство Соединенных Штатов в Украине в Twitter.

"Путин будет привлечен к ответственности за его умышленные нападения на мирных жителей Мариуполя, особенно на эвакуировавшихся вчера, а также на театр, где находились в укрытии более 1200 женщин и детей", - подчеркнули в американском диппредставительстве.

Как сообщалось, по данным Мариупольского горсовета, российский агрессор разрушил 80% жилищного фонда, из них почти 30% не подлежит восстановлению.