ВСУ уничтожили передовой пункт россиян на аэродроме в Чернобаевке - Арестович [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины 18 марта снова нанесли удар по позициям российских войск на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. И уничтожили передовой пункт противника.
Об этом сообщает советник Офиса президента Алексей Арестович.
"Хочу сообщить, что аэродром в Чернобаевке, который россияне используют как свой командный пункт и место сбора самолетов, снова порадовал нас результатом. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке и уничтожили передовой пункт 8 общевойсковой армии РФ Южного военного округа", - отметил Арестович.
Он также добавил, что по предварительным данным, командующий этого пункта погиб. По его словам, передовой пункт также использовался для снабжения войск так называемых "ЛДНР".
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