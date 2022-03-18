Вооруженные силы Украины 18 марта снова нанесли удар по позициям российских войск на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. И уничтожили передовой пункт противника.

Об этом сообщает советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Хочу сообщить, что аэродром в Чернобаевке, который россияне используют как свой командный пункт и место сбора самолетов, снова порадовал нас результатом. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по аэродрому в Чернобаевке и уничтожили передовой пункт 8 общевойсковой армии РФ Южного военного округа", - отметил Арестович.

Он также добавил, что по предварительным данным, командующий этого пункта погиб. По его словам, передовой пункт также использовался для снабжения войск так называемых "ЛДНР".