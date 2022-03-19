19 марта украинские военные нанесли несколько мощных ударов по российской армии, в частности, по тыловым колоннам оккупантов в Сумской и Николаевской областях. Об этом в ходе брифинга сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Существенных изменений позиций противника нет. Идут тактические бои местного значения по направлениям: Изюм-Волноваха-Мариуполь-Херсон-Николаев.

Отдельное спасибо защитникам Мариуполя: это морская пехота, подразделения Национальной полиции Украины и отдельный полк специального назначения "Азов", которые демонстрируют исключительное мужество и героизм.

По словам Арестовича, задействованы "все возможные и невозможные" международные механизмы для деблокирования осажденного Мариуполя.