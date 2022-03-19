ВСУ ударили по тыловым колоннам оккупантов под Сумами и Николаевом - Арестович (видео) [ Редактировать ]
19 марта украинские военные нанесли несколько мощных ударов по российской армии, в частности, по тыловым колоннам оккупантов в Сумской и Николаевской областях. Об этом в ходе брифинга сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Существенных изменений позиций противника нет. Идут тактические бои местного значения по направлениям: Изюм-Волноваха-Мариуполь-Херсон-Николаев.
Отдельное спасибо защитникам Мариуполя: это морская пехота, подразделения Национальной полиции Украины и отдельный полк специального назначения "Азов", которые демонстрируют исключительное мужество и героизм.
По словам Арестовича, задействованы "все возможные и невозможные" международные механизмы для деблокирования осажденного Мариуполя.
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