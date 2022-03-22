Подруги гимнастки Кабаевой умоляют ее убедить путина прекратить войну [ Редактировать ]
Подруги российской гимнастки Алины Кабаевой умоляют ее прилететь к президенту россии владимиру путину и убедить его прекратить войну против Украины. Об этом сообщает инсайдер американского издания Page Six.
Так, путин никого не слушает, но есть вероятность, что прислушается к мнению Кабаевой, матери его четверых детей.
Издание назвало ее "Евой Браун" - так звали жену немецкого фашистского фюрера Адольфа Гитлера.
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