В России заявили о высылке из страны американских дипломатов, которые были объявлены москвой "персонами нон грата".

Высокопоставленному представителю дипломатической миссии США в москве в среду вручили список высланных американских дипломатических сотрудников, объявленных "персонами нон грата", указывается в сообщении.

Такой шаг москвы стал "ответом" на высылку Вашингтоном 12 дипломатов из постпредства рф при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника Секретариата ООН.

"Американской стороне было твердо заявлено, что любые враждебные действия США в отношении России получат решительный и адекватный ответ", - говорится в заявлении российского МИД.

При этом не уточняется, каких и сколько дипломатов рф намерена выслать.