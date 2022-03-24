Россия высылает американских дипломатов [ Редактировать ]
В России заявили о высылке из страны американских дипломатов, которые были объявлены москвой "персонами нон грата".
Высокопоставленному представителю дипломатической миссии США в москве в среду вручили список высланных американских дипломатических сотрудников, объявленных "персонами нон грата", указывается в сообщении.
Такой шаг москвы стал "ответом" на высылку Вашингтоном 12 дипломатов из постпредства рф при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника Секретариата ООН.
"Американской стороне было твердо заявлено, что любые враждебные действия США в отношении России получат решительный и адекватный ответ", - говорится в заявлении российского МИД.
При этом не уточняется, каких и сколько дипломатов рф намерена выслать.
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