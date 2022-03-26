Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал, что именно нужно Украине для победы над рф. Вариантов достаточно, однако политической воли у союзников нашей страны пока нет.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Что необходимо Украине для победы над россией:

полномасштабный обмен разведданными в реальном времени;

тяжелое вооружение;

полноценный ленд-лиз;

закрытое небо, или же самолеты или дальнобойные системы ПВО, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру.

"Варианты есть, но пока нет политической воли", - заявил Ермак.