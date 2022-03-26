Ермак рассказал, что необходимо Украине для победы [ Редактировать ]
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал, что именно нужно Украине для победы над рф. Вариантов достаточно, однако политической воли у союзников нашей страны пока нет.
Об этом сообщает руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Что необходимо Украине для победы над россией:
- полномасштабный обмен разведданными в реальном времени;
- тяжелое вооружение;
- полноценный ленд-лиз;
- закрытое небо, или же самолеты или дальнобойные системы ПВО, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру.
"Варианты есть, но пока нет политической воли", - заявил Ермак.
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