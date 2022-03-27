В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои

Министерство обороны Азербайджана отрицает, что нарушало условия соглашения о прекращении огня, которое в ноябре 2020 года Азербайджан и Армения заключили при посредничестве россии.

Министерство обороны заявляет, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и не нарушал его положений.

Так Минобороны Азербайджана ответило на призыв россии отвести войска из непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 26 марта в Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана вошли в Нагорном Карабахе в зону ответственности российской миротворческой миссии и атаковали подразделения армии непризнанной республики.

В Баку заявили, что ситуация обострилась "на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент".

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Официальный Баку попросил Москву "не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана".

Азербайджан призвал россию "в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана".

Власти Армении утверждают, что 24 марта азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе. В Нагорном Карабахе ввели военное положение.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались полномасштабные боевые действия. Они продолжались 1,5 месяца. 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве россии заключили соглашение о прекращении огня.