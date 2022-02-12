Турция и Азербайджан утвердили военный союз [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о ратификации Шушинской декларации о военном сотрудничестве с Азербайджаном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев так же утвердил документ, как и парламенты двух стран.
Шушинская декларация была подписана главами двух государств 15 июня 2021 года в городе Шуша после возобновления вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией к Азербайджаном.
Декларация предполагает, что две страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. В документе оговорено, что военно-политическое сотрудничество двух стран не направлено против третьих государств.
Один из пунктов документа предусматривает, что Азербайджан и Турция продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух стран в соответствии с современными требованиями.
Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.
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