Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о ратификации Шушинской декларации о военном сотрудничестве с Азербайджаном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев так же утвердил документ, как и парламенты двух стран.

Шушинская декларация была подписана главами двух государств 15 июня 2021 года в городе Шуша после возобновления вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией к Азербайджаном.

Декларация предполагает, что две страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. В документе оговорено, что военно-политическое сотрудничество двух стран не направлено против третьих государств.

Один из пунктов документа предусматривает, что Азербайджан и Турция продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух стран в соответствии с современными требованиями.

Напомним, что Владимир Путин пригрозил, что Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе, если Азербайджан будет угрожать территориальной целостности Армении.