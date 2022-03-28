Зеленский назвал 5 шагов для остановки дальнейшей агрессии россии против Европы [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский во время международного благотворительного концерта-марафона в поддержку Украины объяснил, как можно остановить агрессию россии и не дать ее войскам продвигаться дальше в Европу.
"Мир был безмятежным, а сейчас все только и думают о том, что делать, если россия пойдет дальше в Европу. Я вижу, что политики боятся. Не так уж много тех, на кого можно положиться - только на силу народов, чтобы мы все вместе могли остановить одного человека, начавшего эту войну. И у нас у всех до сих пор только один выбор:
1. Сохраните Украину в этой войне. Сохраните свободу во всем мире. Именно против свободы россия сражается в этой войне.
2. Вооружите свободу: самолеты, ПВО, танки, боеприпасы, чтобы остановить зло.
3. Больше санкций против россии. Российской нефти, российских банков, российского транспорта. Это защита нашего общего дома.
4. Будьте человечны к переселенцам. Их миллионы. Они такие же, как вы. Они смогут вернуться домой.
5. Спасите гражданских в заблокированных городах. Нужны гуманитарные коридоры. Нужно полное прекращение огня и полный вывод русских войск.
Восстановим Украину после победы как часть европейской семьи", - сказал Зеленский.
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