Російський окупант, який потрапив у полон до захисників України, розказав, що українському полоні краще, ніж у російській армії. Відеозапис з окупантом опублікувала Служба безпеки України.

Якби у мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім'ю і залишитися тут жити – я б із задоволенням це зробив.

Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить в цьому контраст зі ставленням у росії, який вражає.

За даними СБУ, його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця рф, а дорога тривала 4-5 днів.

Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки, й тоді зрозуміли: ніяка це не спецоперація, а справжня війна. Хотіли розвернутися і виїхати звідти, але пригрозили розстрілом.

Зазначається, що йому все ж вдалося "втекти": 14 окупантів виїхали у бік рф, але згодом потрапили у полон. Тепер з ними працюють слідчі і контррозвідники СБУ.