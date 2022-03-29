"В українському полоні краще, ніж в армії росії": окупант зізнався на відео [ Редактировать ]
Російський окупант, який потрапив у полон до захисників України, розказав, що українському полоні краще, ніж у російській армії. Відеозапис з окупантом опублікувала Служба безпеки України.
Якби у мене була можливість воювати за Україну, прийняти присягу, перевезти свою сім'ю і залишитися тут жити – я б із задоволенням це зробив.
Він здивований, що в полоні до нього ставляться по-людськи, і бачить в цьому контраст зі ставленням у росії, який вражає.
За даними СБУ, його підрозділ приїхав в Україну з іншого кінця рф, а дорога тривала 4-5 днів.
Коли перетнули кордон, побачили трупи, близько 50 одиниць розбитої техніки, й тоді зрозуміли: ніяка це не спецоперація, а справжня війна. Хотіли розвернутися і виїхати звідти, але пригрозили розстрілом.
Зазначається, що йому все ж вдалося "втекти": 14 окупантів виїхали у бік рф, але згодом потрапили у полон. Тепер з ними працюють слідчі і контррозвідники СБУ.
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