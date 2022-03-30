Російські строковики 26-го танкового полку і солдати 47-ї танкової дивізії почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити їх в пункт постійної дислокації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

"Збройні сили російської федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом", - говориться в повідомлені.

Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.