Російські військові почали проситися додому - Генштаб [ Редагувати ]
Російські строковики 26-го танкового полку і солдати 47-ї танкової дивізії почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити їх в пункт постійної дислокації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
"Збройні сили російської федерації й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом", - говориться в повідомлені.
Так, військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.
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