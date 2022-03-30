В Україні вже більше як місяць триває війна, яку було розпочато росією 24 лютого. Окупанти масово руйнують та знищують домівки мирних жителів. Десятки тисяч людей залишилися "без даху над головою".

Держава гарантує відбудування зруйнованого через війну майна. Щоб отримати відшкодування, потрібно подати заявку в застосунку "Дія".

Розберімось, як це зробити.

Послуга реалізовується Мінцифрою за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та Офісу ефективного регулювання BRDO.