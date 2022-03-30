"Убиті майже всі, дві людини вижило": російський окупант поскаржився на втрати на Харківщині [ Редагувати ]
Російський окупант, якого захопили у полон українські захисники, поскаржився на значні втрати у Харківській області. За його словами, з його полку вижило лише двоє людей.
Старший лейтенант Дмитро Молчанов обіймав посаду начальника зв'язку.
Він запевняє, що нібито ні в кого не стріляв. Але відомо, що понад місяць його підрозділ обстрілював Харків.
"За дії нашої армії мені дуже соромно. Сам я особисто не обстрілював. Артилерії у нашого полку немає. Вибачте, будь ласка. Я сам, коли бачив цей жах, не розумів, як у 21 столітті може відбуватися така війна", – сказав окупант.
За його словами, до Малої Рогані їх підрозділ зайшов на 9 танках чисельністю 50-60 осіб.
"Убиті майже всі, 2 людини вижило", – додав Молчанов.
Він також розповів, що до 2014 року він часто їздив у гості в Україну, бо біля Кривого Рогу, у селі Новопілля, живуть його бабуся та дід.
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