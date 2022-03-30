У Мережі з'явилося повідомлення, що портрет потерпілої під час російської агресії мешканки Чугуєва Харківської області вчительки Олени Курило продали на аукціоні за 100 000 доларів - гроші пішли на допомогу Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила американська художниця Женя Гершман.

За словами Гершман, рівно в день закриття аукціону вдалося зробити повністю оплачену операцію на очах постраждалої та відновити зір.

Гершман подякувала всім, хто взяв участь у благодійному аукціоні.

Олена Курило проживала у Чугуєві та до війни займалася викладанням хореографії. Коли до її рідного міста прийшла війна, її фото зі страшними пораненнями потрапило на перші смуги всіх провідних світових ЗМІ.