Портрет із пораненою українською вчителькою з Чугуєва продали за 100 тисяч доларів [ Редагувати ]
У Мережі з'явилося повідомлення, що портрет потерпілої під час російської агресії мешканки Чугуєва Харківської області вчительки Олени Курило продали на аукціоні за 100 000 доларів - гроші пішли на допомогу Україні.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила американська художниця Женя Гершман.
За словами Гершман, рівно в день закриття аукціону вдалося зробити повністю оплачену операцію на очах постраждалої та відновити зір.
Гершман подякувала всім, хто взяв участь у благодійному аукціоні.
Олена Курило проживала у Чугуєві та до війни займалася викладанням хореографії. Коли до її рідного міста прийшла війна, її фото зі страшними пораненнями потрапило на перші смуги всіх провідних світових ЗМІ.
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