Данська мережа меблевих магазинів JYSK вирішила повністю розірвати бізнес з росією. На початку березня компанія тимчасово зачинила магазини на території країни-агресорки.

У пресслужбі компанії повідомили, що після 4 тижнів тимчасового закриття магазинів стало зрозуміло, що JYSK закриється назавжди й повністю покине країну-агресорку.

"Усі магазини JYSK у росії тимчасово закриті з 3 березня. Сьогодні JYSK оголошує, що закриття буде постійним. JYSK повністю виходить з росії", – мовиться у повідомленні.

Президент і генеральний директор JYSK Ян Бьоґ зазначив, що компанія приїхала в росію з бажанням надати вигідну пропозицію населенню і почала роботу з гарним стартом.

Однак в умовах війни проти України команда менеджменту та власники не бачать альтернативи закриттю діяльності в Росії.

"Починаючи з 31 березня, магазини JYSK в росії тимчасово відкриють, щоб здійснити розпродаж та спустошити їх. Після того, як продукти продадуть, магазини закриють назавжди", – повідомили у пресслужбі.

Варто зауважити, що співробітники JYSK отримають зарплату, відповідно до місцевих правил у рамках закриття.