Голлівудський актор, лауреат двох премій "Золотий глобус" Джим Керрі має намір завершити кар'єру. Про це він заявив в інтерв'ю порталу новин Excess на відеохостингу YouTube.

Під час інтерв'ю, присвяченого виходу фільму Sonic the Hedgehog 2, комік зазначив, що його наміри залишити кіноіндустрію "досить серйозні".

Залежатиме від ситуації. Якщо ангели принесуть мені сценарій, написаний золотим чорнилом, за яким я зрозумію, що ця картина має бути представлена ​​світу, тоді, можливо, я візьму в ній участь. З мене достатньо. Я зробив достатньо. Я все.

Джим Керрі найбільш відомий за фільмами "Маска", "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", "Ейс Вентура 2: Поклик природи", "Дурний і ще дурніший", "Брехун, брехун", "Брюс Всемогутній". Один з найбільш високооплачуваних коміків США.

Нагадаємо, що раніше Керрі різко висловився щодо анексії Криму Росією.