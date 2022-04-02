У Бучі окупанти катували чоловіка та жінку прямо в їхній квартирі (відео) [ Редагувати ]
Окупанти закатували чоловіка прямо в його квартирі у Бучі. Дружині вдалося врятуватися, але вона перебуває в жахливому стресі.
Трагічну історію розповів один з українських військових у своєму відео. Він перебував у квартирі подружжя.
У квартиру подружжя із Бучі увірвалися білорус та чеченець. Окупанти чотири дні катували чоловіка, від чого той загинув.
"Це була одна з їхніх баз. Білорус та чеченець конкретно їх катували, тримали чотири дні в кімнаті. Чоловіка постійно били. Вона просила хоча б не бити при ній чоловіка", – розповів український військовий.
Загиблого чоловіка вдалося поховати лише після того, як Бучу визволили українські військові.
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