Окупанти закатували чоловіка прямо в його квартирі у Бучі. Дружині вдалося врятуватися, але вона перебуває в жахливому стресі.

Трагічну історію розповів один з українських військових у своєму відео. Він перебував у квартирі подружжя.

У квартиру подружжя із Бучі увірвалися білорус та чеченець. Окупанти чотири дні катували чоловіка, від чого той загинув.

"Це була одна з їхніх баз. Білорус та чеченець конкретно їх катували, тримали чотири дні в кімнаті. Чоловіка постійно били. Вона просила хоча б не бити при ній чоловіка", – розповів український військовий.

Загиблого чоловіка вдалося поховати лише після того, як Бучу визволили українські військові.