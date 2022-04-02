В Енергодарі пролунала серія вибухів (відео) [ Редагувати ]
В Енергодарі Запорізької області, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, пролунали вибухи. Місто наразі тимчасово захоплене російськими окупантами.
Про це повідомляє "Енергоатом".
"В Енергодарі серія гучних вибухів", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада поки що не коментувала ситуацію і місті.
Як кажуть самі жителі, були чутні автоматні черги та серія вибухів. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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