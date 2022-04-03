"Зупиніть путіна, врятуйте дітей!": футболіст Зінченко просить світ про допомогу [ Редагувати ]
Півзахисник національної збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко звернувся до світової спільноти із закликом зупинити путіна і захистити українських дітей. Про це він написав у своєму Instagram.
25-річний футболіст опублікував відеозвернення, в якому розповів скільки українських дітей вже загинуло від російських ракет, а також показав кадри зруйнованих міст України російськими окупантами.
Він закликав світ не ігнорувати війну і рятувати українських дітей.
Привіт, я Олександр Зінченко, гравець "Манчестер Сіті" і збірної України. Я не просто граю за цю країну, я її громадянин. В даний час моя країна захищається від російської агресії. Тисячі людей помирають. Російські війська вже зруйнували кілька міст. Бомби і ракети падають і потрапляють в будинки мирних жителів. Я народився і виріс в Житомирській області. 8 березня російська авіація атакувала Малин, місто недалеко від Житомира. За підсумком одного з авіаударів була вбита сім'я, разом з малою дитиною.
"У мене теж є маленька дочка. Моє серце обливається кров'ю при думках про те, як багато дітей її віку зараз вмирають, і скільки ще стануть жертвами цієї війни. До теперішнього часу вже загинуло понад 140 дітей. Надалі їх кількість буде тільки рости, якщо ніхто не зможе зупинити вторгнення", - додав він.
Я прошу вас, говоріть про це вголос! Не мовчіть, поки діти не перестануть гинути кожен день. Будь ласка, допоможіть нам своїми голосами і підтримкою. Зупиніть путіна! Врятуйте дітей України", - сказав Зінченко.
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