Півзахисник національної збірної України та англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко звернувся до світової спільноти із закликом зупинити путіна і захистити українських дітей. Про це він написав у своєму Instagram.

25-річний футболіст опублікував відеозвернення, в якому розповів скільки українських дітей вже загинуло від російських ракет, а також показав кадри зруйнованих міст України російськими окупантами.

Він закликав світ не ігнорувати війну і рятувати українських дітей.

Привіт, я Олександр Зінченко, гравець "Манчестер Сіті" і збірної України. Я не просто граю за цю країну, я її громадянин. В даний час моя країна захищається від російської агресії. Тисячі людей помирають. Російські війська вже зруйнували кілька міст. Бомби і ракети падають і потрапляють в будинки мирних жителів. Я народився і виріс в Житомирській області. 8 березня російська авіація атакувала Малин, місто недалеко від Житомира. За підсумком одного з авіаударів була вбита сім'я, разом з малою дитиною.

"У мене теж є маленька дочка. Моє серце обливається кров'ю при думках про те, як багато дітей її віку зараз вмирають, і скільки ще стануть жертвами цієї війни. До теперішнього часу вже загинуло понад 140 дітей. Надалі їх кількість буде тільки рости, якщо ніхто не зможе зупинити вторгнення", - додав він.