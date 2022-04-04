Жителька села перемога на Київщині відібрала в російських окупантів цинк з боєприпасами та передала українським захисникам. Про це розповів український військовий Денис Попов у Facebook.

Так, жінка забрала в окупантів ВОГ-25 – осколковий боєприпас для підствольного гранатомета. Вона сховала ящик у кролячій клітці, дочекалася, коли населений пункт звільнять ЗСУ та передала трофей їм.

Ця смілива жінка вилучила у окупантів цілий мішок боєприпасів і сховала його в кролячій клітці. Передала для ЗСУ.

Воїн також додав, що партизанський рух в Україні не перемогти, адже всі українці - партизани.