Жінка відібрала в окупантів ящик боєприпасів та віддала ЗСУ [ Редагувати ]
Жителька села перемога на Київщині відібрала в російських окупантів цинк з боєприпасами та передала українським захисникам. Про це розповів український військовий Денис Попов у Facebook.
Так, жінка забрала в окупантів ВОГ-25 – осколковий боєприпас для підствольного гранатомета. Вона сховала ящик у кролячій клітці, дочекалася, коли населений пункт звільнять ЗСУ та передала трофей їм.
Ця смілива жінка вилучила у окупантів цілий мішок боєприпасів і сховала його в кролячій клітці. Передала для ЗСУ.
Воїн також додав, що партизанський рух в Україні не перемогти, адже всі українці - партизани.
Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти? Проти вас тут всі. І природа теж.
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