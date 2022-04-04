Жахливі злочини російських орків у Бучі, Ірпені та Гостомелі вже порівнюють із різаниною в Сребрениці - під час Боснійської війни.

Убиті та понівечені тіла мирних українців - ось результат "руского міра" та "асвабадітєлєй". Насправді ж - рашисти здійснюють справжній геноцид українського народу.

Так само, як і серби в середині 90-х у Боснії. Тож чому тоді загинули тисячі боснійців і як потім покарали сербських лідерів, що влаштувати різанину - дивіться в сюжеті.