Злочини росіян на Київщині порівнюють із різаниною в Сребрениці: як тоді покарали сербських лідерів [ Редагувати ]
Жахливі злочини російських орків у Бучі, Ірпені та Гостомелі вже порівнюють із різаниною в Сребрениці - під час Боснійської війни.
Убиті та понівечені тіла мирних українців - ось результат "руского міра" та "асвабадітєлєй". Насправді ж - рашисти здійснюють справжній геноцид українського народу.
Так само, як і серби в середині 90-х у Боснії. Тож чому тоді загинули тисячі боснійців і як потім покарали сербських лідерів, що влаштувати різанину - дивіться в сюжеті.
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