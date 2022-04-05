російські мародери намагаються підключати награбовані в Україні гаджети (фото) [ Редагувати ]
Після розграбування населених пунків на Київщині у будинках та квартирах не залишилось нічого. З квартир викрали не лише побутові прилади, а й особисті речі. Тепер росіяни намагаються відновити доступи до викрадених та переправлених гаджетів. Про це розповідає військовий кореспондент Андрій Цаплієнко:
"Українець, будинок якого в районі Житомирської траси обікрали окупанти, виявив по геолокації свої навушники в Білорусі. А вкрадений в Ірпіні телефон "знайшовся" у Санкт-Петербурзі. Нові користувачі гаджетів намагаються відновлювати акаунти, а власникам надходять повідомлення про це", - пише він.
За словами власниці телефону на електронну пошту надійшов лист про те, що хтось намагається відновити обліковий запис смарфону, який вона залишила у квартирі під час термінової евакуації.
"Акаунт намагалися відновити в ніч на 4 березня, лист мені приходило разів 10, тобто стільки ж було спроб", – розповіла постраждала.
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