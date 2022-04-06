У росії погрожують молоді у разі провалу війни в Україні [ Редагувати ]
Лідер "Комуністичної партії росії" Геннадій Зюганов пригрозив молоді тим, що їй "доведеться надіти шинелі", якщо буде провалена війна росії проти України. Відповідну заяву він зробив на засіданні Молодіжного парламенту при держдумі.
За його словами, стратегія президента володимира путіна на "демілітаризацію України і боротьбу з нацизмом" була підтримана в державній думі, раді федерації і раді безпеки.
Якщо ми ці завдання не вирішимо, всі, хто тут сидить... вам всім доведеться надіти шинелі.
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