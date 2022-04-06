У Вільнюсі воду у ставку біля російського посольства вирішили пофарбувати у кривавий колір, щоб привернути увагу до подій в Україні.

Про це пише Delfi.

Представник муніципалітету Паулюс Вайтекенас пояснив, що ціль цієї акції - привернути увагу світу до воєнних злочинів росії. Для фарбування озера використали таку ж фарбу, яку використовують для фарбування води у зелений колір у День святого Патріка.

Представниця місцевої поліції Юлія Самороковська каже, що цю акцію протесту узгодили з природоохоронною інспекцією - вона не зашкодить тваринам та рослинам.