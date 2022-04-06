Білоруські ЗМІ опублікували нові дані окупантів, які відправляли до росії награбоване майно в Україні [ Редагувати ]
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Білоруські опозиційні журналісти змогли ідентифікувати російських окупантів, які відправляли до Росії награбоване в Україні майно.
Telegram-канал Беларускі Гаюн уміли дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання мародерів.
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