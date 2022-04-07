Європейський парламент вимагає негайно ввести повне ембарго на нафту, газ, вугілля та інше викопне паливо з росії. За документ проголосувала переважна більшість депутатів.

Про це повідомляє депутат Європарламенту Гі Верхофштадт.

"Європарламент вимагає негайного і повного ембарго на викопне паливо! Ні газу, ні нафти, ні вугілля ... немає європейських грошей для путінської армії!",- написав у своєму Twitter євродепутат.

Документ підтримала переважна більшість депутатів Європарламенту. За нього проголосували 413 з 552 парламентаріїв. Утрималися 46, проти - 93.