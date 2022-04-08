Окупанти вкрали весь гуманітарний вантаж для Мелітополя разом з фурами [ Редагувати ]
Російські окупанти викрали автобуси і вантажівки з гуманітарною допомогою для Мелітополя, який зараз знаходиться під контролем загарбників.
Про це повідомляє мер міста Іван Федоров.
За словами міського голови, рашисти не пропустили їх гуманітарний конвой у Мелітополь, і під загрозою зброї просто забрали весь транспорт з гуманітаркою собі.
"Це означає, що мелітопольці та мешканці району не тільки не отримають життєво важливу допомогу - ліки для важкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя!" - пише він у Facebook.
Федоров зазначив, що цей факт став черговим випадком порушення російськими військовими норм міжнародних угод, як і існуючих норм людяності.
"Згідно з Женевськими конвенціями, гарантом для гуманітарних коридорів є Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Ця організація взяла письмові запевнення з обох сторін про наміри забезпечити гуманітарний коридор. Росія запевнила. На папері. Проте, як ми бачимо, свої запевнення не виконала", - йдеться в публікації.
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