Росія скаржиться Туреччині на продаж безпілотників "Байрактар ТБ2" Україні [ Редагувати ]
Росія скаржиться Туреччині на продаж безпілотників "Байрактар ТБ2" Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого турецького чиновника.
Інформатор видання наголосив, що угода з Києвом щодо БПЛА відбулася через приватну компанію "Baykar Makina".
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