Німеччина готова повністю відмовитися від імпорту російської нафти і вугілля до кінця 2022 року. Що стосується газу, то обійтися без нього Берлін поки не готовий.

Зазначимо, на сьогодні Берлін говорить лише про істотне скорочення поставок російського вугілля і нафти. Зокрема, Міністерстві економіки Німеччини відзначили високу ймовірність того, що імпорт нафти припиниться вже до кінця року.

Очікується, що в результаті змін контракту залежність від російської нафти вже знизиться до 25%, і ці змінені ланцюжки поставок набудуть чинності в найближчі тижні і місяці. Очікується, що до середини року імпорт російської нафти до Німеччини скоротиться вдвічі. До кінця року ми прагнемо стати майже незалежними.

Також до кінця року планується відмова від російського вугілля. І вже до початку літа на більшості електростанцій або повністю відмовляться від нього, або значно скоротять використання. А основні промислові споживачі вугілля, а саме сталеливарна промисловість, яка імпортує 11% російського коксу, вже змінюють свої контракти на поставку.

В результаті змін в контракті залежність від вугілля знизиться з 50% до приблизно 25% в найближчі кілька тижнів. Це відбуватиметься крок за кроком з квітня, і триватиме.

Але що стосується газу, то відмовитися від нього Німеччина не готова. Торік на російський газ припадало близько 55% імпорту, наприкінці I кварталу 2022 року частка впала до 40%. Але це сталося через скорочення російських поставок.