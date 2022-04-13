Українські захисники ліквідували 10 окупантів під час атаки [ Редагувати ]
Війська росії протягом 13-го квітня здійснили одну спробу прориву на Сході України. Внаслідок цього українські захисники знищили десятьох окупантів.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
В угрупованні повідомили, що російські військові продовжують завдавати ракетні та авіаційні удари. Також ворог веде обстріли з важкої артилерії.
За добу українським захисникам вдалося знищити:
- 10 російських окупантів;
- БМП - 1;
- МТЛБ (плавучий бронетранспортер) - 1;
- ЗУ-23-2 (зенітна установка) - 1.
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