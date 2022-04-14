На затонулому крейсері "Москва" загинули сотні російських військових - ЗМІ [ Редагувати ]
Внаслідок обстрілу ракетного крейсера "Москва" на флагмані Чорноморського флоту близько 300 військових загинули.
Про це повідомляється у Telegram "Шукай своїх".
Згідно з інформацією Міноборони РФ, Крейсер "Москва" затонув близько третьої ночі, а незадовго до цього, після загоряння судна, екіпаж евакуювали.
"За нашими даними, все далеко не так – ефективну рятувальну операцію не вдалося провести через шторм, близько 300 моряків – загинули!", - йдеться у повідомленні.
Крейсер "Москва" був збудований на Миколаївському кораблебудівному заводі у 1983 році. Став російським військовим кораблем і був посланий захисниками острова Зміїний.
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