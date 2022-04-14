З російського полону звільнили двох українських пілотів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Іван Пепеляшко та Олексій Чиж потрапили в полон 8 березня в районі села Нова Басань на Чернігівщині. Для наших пілотів кілька разів змінювали місце утримання, зрештою їх доправили в СІЗО міста Курськ, де вони знаходились в камері ще з вісьмома українськими офіцерами.

Пепеляшко розповідає, що попри серйозні поранення в СІЗО більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги.

Хлопці тримаються, але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно.

Окупанти постійно проводять виснажливі допити. Олексій Чиж згадує, що кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди щодо того, що Україну придумав Ленін.

Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує.

Російські офіцери навіть під час допитів визнавали, що їхній "бліц-криг" провалився і поставлених цілей досягнути не вдалось.

Вони справді зазомбовані! Питають, чи багато в Україні "нациків", каже Іван Пепеляшко:

Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо@нуті якісь...

Зараз пілоти перебувають у шпиталі, де отримують медичну допомогу. Як їх звільнили з полону - наразі невідомо.

Нагадаємо, що президент Зеленський запропонував обміняти Віктора Медведчука на наших хлопців і дівчат у російському полоні.