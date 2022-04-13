Президент України Володимир Зеленський запропонував Москві обміняти Віктора Медведчука на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому відео зверненні.

Дуже символічно, що саме в День космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" - у поганому сенсі слова - не спрацювало знамените "Поехали!".

Вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватись. Ось такий "вояка". Ось такий "патріот". Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу.

Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість.