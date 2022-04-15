Дуда підписав закон про заборону імпорту російського вугілля і заморожування активів [ Редагувати ]
Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про спеціальні рішення у сфері протидії підтримці агресії проти України та забезпечення національної безпеки. Він включає ембарго на постачання російського вугілля і заморозку активів. Про це повідомляє dorzeczy.pl.
У заяві канцелярії президента йдеться, що новий закон допускає створення санкційного списку, куди увійдуть фізичні та юридичні особи з росії, щодо яких будуть застосовані заходи у вигляді заморозки грошових коштів і економічних ресурсів. Рішення про внесення або виключення з санкційного списку прийматиме міністр внутрішніх справ Польщі.
Крім того, відповідно до закону, забороняється імпорт вугілля і коксу з росії та білорусі, в тому числі транзит цих енергоресурсів по польській території.
Також повідомляється, що особи, відповідальні за заморозку російських активів, у разі невиконання зобов'язань можуть бути оштрафовані на суму до 20 млн злотих - близько 4,65 млн доларів.
Закон також забороняє використовувати символи російської агресії проти України. Порушення карається штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до 2 років.
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