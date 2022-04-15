З'явилося останнє фото крейсера "Москва" на поверхні води [ Редагувати ]
Фото: "Крим.Реалії".
У Мережі показали останнє фото російського крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту рф, який знищили українські ракети.
Його опублікувало видання "Крим.Реалії".
Зазначається, що знімок був зроблений 10 квітня у Севастопольській бухті в окупованому Криму.
Нагадаємо, на російському крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун", повідомляє офіційний Київ. Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що, мовляв, на крейсері вибухнув боєприпас.
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