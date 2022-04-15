ЗСУ знищили артилерійську батарею окупантів (відео) [ Редагувати ]
Збройні Сили України знешкоджують російських загарбників та їхню техніку. Зокрема, вони знищили артилерійську батарею окупантів.
Про це повідомляє 59 окрема мотопіхота бригади імені Якова Гандзюка.
"ЗСУ продовжують впевнено спускати "другу у світі" армію на нижчі сходинки рейтингу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 59-а бригада також активно мінусує ворожі підрозділи. На їхньому рахунку - ще одна знищена артилерійська батарея росіян.
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