російські окупанти починають мародерити самі в себе: СБУ перехопила розмову [ Редагувати ]
Новоприбулі до лав російських військ замість вогневої підготовки вчаться мародерити. Вони починають грабувати прямо на тренувальних базах рф.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Як зазначають у відомстві, росія зазнає важких втрат від українських захисників, а тому для поповнення свого війська не гребує ніким
Так, у перехопленій розмові один із військових інструкторів рф скаржиться, що нова партія новобранців не зовсім придатна для війни: "Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде…".
За його словами, "новенькі" так багато чули про мародерство передових груп окупантів, що замість вогневої підготовки "відточують навички" грабіжництва, причому прямо на тренувальних базах рф.
"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим - там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!" - обурюється інструктор.
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